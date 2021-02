Teenetemärgi kavaler Mihkel Raud: minus vallandusid adrenaliin ja testosteroon

Tegemist on riikliku autasuga. «Igal riigil, Eestil nende hulgas on muidugi omad probleemid, aga sellise ordeni saamise hetk ja kohe algav pidupäev pole just need kohad, kus me neist probleemidest peaksime kõnelema ja murede üle oigama. Selleks on teisi kohti ja formaate. Täna olen ma erakordselt rahul riigi, valitsuse, presidendi ja kõige muuga!»

Teenetemärkide laureaatide nimekirjas on märgitud, et Mihkel Raud on «muusik ja kirjanik. Praegu ka tegev teleajakirjanik, kes on astunud muusikuna üles ansamblites Golem, Metallist, Kulo, Singer Vinger, Ba-Bach, Mr. Lawrence.» Raud ise on väga rõõmus, et ära märgiti ka tema muusikutegevus: «Eks ma ise pean ennast kõige enam muusikuks, ansambliliikmeks ja laululoojaks. See teeb mulle erakordselt head meelt, et neid asju on eraldi märgitud ja tähele pandud.» Rock-kittarrist ei tea teinekord arvatagi, et laval riffe raiudes rajab ta parasjagu vundamenti tulevasele riiklikule autasule. «Jah, tõepoolest, nii see on. See võib veidi aega võtta, aga igast heast kitarrimängijast võibki saada ordenikavaler,» rõõmustas Raud.