Sõdurid saavad ERMis silmaringi laiendada

Programmi raames saavad ajateenijad, kaitseväelased ja liitlaste sõdurid külastada ERMi püsinäitust «Kohtumised», mis laiendaks nende silmaringi ning aitaks paremini mõista Eesti riigi kujunemislugu. Muuseumituuril on fookuses Eesti riigi, rahva ja vabaduse mõisted ning teemade seas on muuhulgas sündmused, mis on ajalooliselt mõjutanud riigi kujunemist.