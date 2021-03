Tartu loomemajanduskeskus alustab koolitustega Gruusias

Projekti «Going Global Georgia» eesmärk on Gruusias asuvate väike- ja mikroettevõtete ning ettevõtluse õpetajate ettevõtlusalaste teadmiste ning kompetentside suurendamine, tõstes nende oskusi veebikeskkondade kasutamisel. Erilist tähelepanu pööratakse naisettevõtjate koolitamisele. Projekti tegevuste kaudu on kavas suurendada projektis osalevate ettevõtete käivet, tuntust ning ekspordivõimekust.

Tartu loomemajanduskeskuse juht Kristiina Reidolv kommenteerib projekti järgnevalt: «Meil on hea meel, et saame välisministeeriumi abiga pakkuda tuge Gruusia mikroettevõtetele ning ka loomevaldkondades tegutsevatele ettevõtlikele inimestele. Huvi koolitustel osalemise vastu on olnud üle ootuste suur, mis näitab, et meie koolituste teemad on asjakohased ning vajalikud ettevõtete arendamisel.»