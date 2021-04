Kultuuri lühiuudised

Zahir ja Kannabinõid annavad veebikontserdi

Laupäeval kell 22 annavad platvormil elektron.art ansamblid Zahir ja Kannabinõid (pildil) tasuta veebikontserdi. Kõheda vastasmõju festivalil Telliskivi proovikatemajas toimuma pidanud kahe ansambli etteaste jäi ära tulekahju tõttu, milles said kõige rohkem kannatada bändide Kannabinõid, Dreamkrusher!, Estoner ja Juur tehnika: võimud, trummikomplektid, kabinetid ja kitarrid, lisaks kõik muu bänditegemise tehnika. Von Krahli teater andis nüüd oma saali ja puuduva tehnika, et ära jäänud kontsert kannatada saanud bändide toetuseks ikkagi ära teha.

Reedel toimuv hõimuklubi on Soome-teemaline

Väike PD avaldab oma esikalbumi

Tartu räppar Väike PD on koostöös plaadifirmaga Legendaarne valmis saanud esikalbumi «Matusebüroo», millel löövad kaasa ka DEW8 (kes on nii kogu muusika kui ka albumi terviku produtsent), Gameboy Tetris, Direktor Madafaka, Genka, RED, Stiff Tight MC ja Henri Pilt (Jumala kehastuses). Skittides või lühikestes jutlustes teevad kaasa Päts aka K, Isand Lilla, Indrek Mällo ja teised. Kokku aitas miksida ja masterdada Martin Kikas (Ö Stuudio). Albumi kassetiversiooni saab ette tellida kuni 12. aprillini plaadifirma veebilehel.

Eesti keeles ilmus Marina Stepnova romaan «Aed»

Kirjastus Tänapäev annab teada, et «Punase raamatu» sarjas on ilmunud Marina Stepnova (1971) romaan «Aed», mille on vene keelest tõlkinud Erle Nõmm. Varem on Stepnova teostest eesti keeles – samuti «Punase raamatu» sajas – ilmunud romaanid «Lazari naised» (2012) ja «Itaalia õppetunnid» (2015).