Tallinna muusika- ja balletikooli direktoriks saab Timo Steiner

Steiner tõi välja, et Tallinna Muusika- ja Balletikool saab suurepäraseks kooliks neile, kes mõtestavad maailma läbi muusika- ja tantsukunsti ja on valmis pingutama selleks, et arendada oma erialased tantsu- või muusikuvõimed nii kõrgele ja nii heaks, kui võimalik.

Steiner on 2019. aasta Eesti muusikanõukogu muusikapreemia laureaat ja on seni juhtinud Tallinna muusikakeskkooli.

Haridus- ja teadusministeeriumi kesk- ja täiskasvanuhariduse asekantsleri Robert Lippini sõnul on Timo Steiner pädev arendama nii muusika kui ka tantsu õpet ning kujundama valdkondade vahelist sünergiat uues koolis. «Timo Steiner on ka kahe balleti autor, temale on südamelähedane nii muusika- kui ka tantsumaailm. Tema koolijuhi kogemus ja koostöö kooli loomise juures on hea eeldus, et uues ametis alustades kohe pühenduda õppeasutuse sisulisele käivitamisele,» sõnas Lippin.