Tänasest saab paindlikumatel tingimustel loometoetust taotleda

«Koroonakriis on vabakutselised loovisikud pannud eriti keerulisse olukorda ning senine seadus ei olnud piisavalt paindlik, et neid aidata,» sõnas kultuuriminister Anneli Ott.

-Seadusemuudatusega saavad alates 18. aprillist 2021 toetust tulla taotlema ka need, kes said eelmisel aastal loometoetust. Tavaolukorras peab kahe loometoetuse vahel olema kaks aastat pausi.

-Alates 18. aprillist 2021 on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto. Tavaolukorras on see summa 292 eurot.