Ilmus romaan poisist, kes ei osanud elada

Romaani «Paul. Poistele, kes ei osanud elada» peategelane on poiss nagu iga teine. Ta avastab, imestab, unistab, eksib ja armastab. Meie kõigi elud on oma tihtipeale koomiliste toimetuste, üleelamiste, äparduste, kordaminekute ja langetatud otsustega unikaalsed ja hoidmist väärt. Ometi püsivad ühed teel, aga teised seda ei suuda.

Teos on saanud ainest autori isikliku elu sündmustest.

«Paul» on Dagmar Raudami esimene romaan. Varem on ta kirjutanud raamatu «Minu Gruusia» ning kahasse tütre Diana Lotusega raamatud «Kassikõnd» ja «Minu New York», samuti arvukalt reisikirju ja filmiarvustusi.