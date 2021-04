Suri maailmakuulus pophelilooja

Steinmani tuntuimateks töödeks on Meat Loafi album «Bat Out of Hell»(1977) ja Bonnie Tyleri unustamatu megahitt «Total Eclipse of the Heart»(1983). «Bat Out of Hell» on rohkem kui 50 miljoni ostetud koopiaga üldse üks kõigi aegade enim müüdud kauamängiv. Meat Loafiga tegi helilooja edaspidigi koostööd ja kirjutas ning produtseeris muu hulgas ka tema 90-ndate superhiti «I’d Do Anything For Love»(1993).