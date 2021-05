Lastemuuseum Miiamilla tähistab pühapäeval emadepäeva tasuta väliüritusega

Emadepäeva kava on mõtteliselt jagatud kaheks. Perepäeva esimene pool on pühendatud muusikale. Kuulatakse üle maailma levinud hällilaule ja luuakse ise helisid, mis väljendavad rõõmu, armastust, headust ja muud meeldivat. Päeva teises pooles mängitakse emadele ja lastele sobivaid ühiseid mänge ja meisterdatakse emadele maailma kõige suuremat kallistust.

«Ema kaisutus on kõige soojem ja ema hääl on kõige ilusam. Aga kõige rohkem tahaks, et emadel oleks rohkem aega. Selleks võtamegi emadepäeval tempo maha ja leiame aega üheskoos olemiseks, kallistusteks, hällilauludeks ja koos mängimiseks,» räägib lastemuuseumi juhataja Jane Meresmaa-Roos ja rõhutab, et sündmusest on oodatud osa võtma kogu pere. Ühtlasi paneb Jane kõigile südamele, et kuna üritus toimub õues, tuleks selga panna ilmale sobivad riided!