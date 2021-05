Suri näitleja ja laulja Tõnu Kilgas

Muu hulgas on Tõnu Kilgas esinenud raadios, televisioonis ja kontserdilavadel nii Eestis kui välismaal.

Samuti on ta mänginud arvukates filmides, näiteks «Inimene keda polnud» (1989), «Rahu tänav» (1991) ning «Need vanad armastuskirjad» (1992).

Viimasel kümnel aastal on ta peamiselt mänginud Vana Baskini Teatri lavastustes.

Mullu avaldas näitleja, et on haigestunud vähki. Kilgas suri teisipäeval, olles 66-aastane.

2012. aastal kirjeldas Kilgas intervjuus Postimehele, et tema elu suurim armastus ja kirg on teater. «Kihvt ja õnnelik elu on olnud. Mina ei kahetse midagi,» sõnas ta toona.