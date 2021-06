Kultuuri lühiuudised

Uus teatrinõunik

Kultuuriministeeriumi uueks teatrinõunikuks valiti Laur Kaunissaare (pildil). Uue nõuniku üks olulisemaid lähiaja ülesandeid on etendusasutuste seaduse muutmise ettevalmistamine. «Eesti teatrimaastik on erakordselt rikkalik. Töökogemus nii institutsionaalses teatris kui ka vabatruppide juures on andnud mulle vahetu arusaama kummagi eripäradest ja arenguvõimalustest,» rääkis Laur Kaunissaare. Tema sõnul tuleb välja töötada lahendused, et soodustada teatrite suuremat kunstilist riskijulgust ja innovatsiooni, tihendada etenduskunstnike rahvusvahelist läbikäimist, aga ka selleks, et meelitada teatrisse rohkem noori.