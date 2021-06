Arvo Pärdi Keskus alustab muusikafilmide programmiga

«Olles muusikafilmide turul toimuvat jälginud kolm aastakümmet ja parimaid töid ka ETV eetrisse vahendanud, tuleb tõdeda, et mida aeg edasi, seda vähem neist väärt filmilugudest laiema publiku vaatevälja satub. Seetõttu tulebki otsida uusi kohtumisvorme sügavat kultuurihuvi omavate inimestega, kellel on valmisolek filmi mõttemaailma süüvida. Arvo Pärdi Keskus oma erilise atmosfääri ja vaimsusega on selliste filmide nautimiseks parim võimalik koht,» märkis Pruuli.

Dokumentaalfilmide programmi valitud linateosed on lähivaatlused loojatest, kelle anne, vaimsus ja humanistlik maailmavaade on ehitanud sildu erinevate põlvkondade ja kultuuride vahel. Nii mõndagi neist seob Arvo Pärdiga pikaaegne sõprus, koostöö ja hingesugulus, nende muusika on Arvo Pärdi Keskuses teretulnud ja mõnd filmi peategelastest on lootus filmiõhtutel ka silmast silma kohata.