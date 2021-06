Kultuuriuudised lühidalt

Viljandi pärimusmuusika festival tuleb piiranguvabam

Tänu eilsest jõustunud leevendustele avalike ürituste korraldamisel saab XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival toimuda seni plaanitust oluliselt piiranguvabamalt. Kuivõrd päevas oodatakse festivalile kuni 5000 inimest, ei nõuta külastajatelt festivali alale sisenedes Covidi-tõendi esitamist või kohapealset testimist. Viljandi pärimusmuusika festivali alale on võimalik siseneda mitmest kohast ning tagatud on võimalus liikuda piisavalt hajutatult. Olemas on võimalused pesta ja desinfitseerida käsi ning korraldajad rakendavad omalt poolt veel ohutusmeetmeid. Tänavu pääseb festivalile vaid festivalipassi või päevapassiga.