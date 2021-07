Disainihuvilised kogunevad sel laupäeval Kurtnasse

Kurtnas (Saku vald, Kurtna tee 33) toimuv festival toob kokku Harju- ja Raplamaa andekaimad inimesed ning isetegijad nii töötubasid läbi viima, enda tegemisi tutvustama kui ka oma loomingut pakkuma. Festivali peakorraldajate Anna Lutteri ja tema õe Kadri sõnul võeti eesmärgiks tõestada, et eelnimetatu jaoks peaks ehk hoopis linnast maale tulema.

Ettevõtmine saab teoks tänu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetusele, mille abil jõuab festivali päevaprogramm huvilisteni tasuta. Eelmisel aastal festivali korraldamisega käe valgeks saanud Lutterile hakkas ettevõtmine nii meeldima, et ta otsustas koostöös MTÜ Kurtna külaseltsiga projekti «Selleks ei pea linna minema» kirjutada.

«Soovime kohalikke meistreid kaugematele tutvustada, et siinsed elanikud ei peaks näiteks Tallinnas asuvasat Narva kohvikust kringlit tellima või minema mõnda Eesti suuremasse linna õmbleja juurde. Sama head asja saab ka kodu lähedalt!” avab Lutter festivali korraldamise tagamaid.

Festivalil pakutakse vaimutoitu. Kavas on aruteluring «Kas sport on tervis, kas tervis on sport», kus saavad sõna Tarmo Tiisler, Karmen Reinpõld, Liis Kullerkann ja Mihkel Uiboleht.