Kultuuri lühiuudised

Station Narva asendas kaks peaesinejat

Täna algaval Station Narva festivalil ei esine Islandi artistid GusGus ja Vök, kuna eile jõudis festivali korraldajateni teave, et mõlema kollektiivi liikmed on olnud kontaktis Covid-19-positiivse inimesega ja peavad jääma isolatsiooni. Nende asemel astuvad õhtu uute peaesinejatena lavale Briti acid house’i ikoon A Guy Called Gerald (pildil) ja elektroonikaprodutsent Nathan Fake.

A Guy Called Gerald, kodanikunimega Gerald Rydel Simpson, on üks kõigi aegade mõjukamaid ja uuenduslikumaid masinamuusika maage. See Manchesteri mees on loonud ja suunanud mitte ainult žanre, vaid terveid muusikakultuuri põlvkondi, alates 80ndate acid house’ist ja techno’st kuni 90ndate jungle’i ja breakbeat’ini.

A Guy Called Gerald FOTO: Ryu Kasai

Nathan Fake on Briti elektroonilise muusika produtsent ja plaadimärgi Cambria Instruments kaasasutaja. Pälvides juba oma debüütalbumiga «Drowning In a Sea of Love» (2006) kriitikutelt ülistavaid võrdlusi Aphex Twiniga, jahib ta oma mullu ilmunud viienda stuudioalbumiga «Blizzard» ideaalse reivi valemit, milles lopsakad meloodiad põrkuvad atmosfäärilise techno’ga, iga leebe sündisaundi taga varitseb mõni atonaalne sõgedus ja iga kalkuleeritud IDM-käigu sulatab lahti harvaesinev spontaansus.

Alo Mattiisen FOTO: Internet

Pühalepa muusikafestival teeb kummarduse Alo Mattiisenile

Sellel nädalavahetusel toimub Hiiumaal järjekorras kümnes Pühalepa muusikafestival. Avakontserdil säravad Purcell, Bach ja gambad, Hiiumaa kammerorkestri kontserdil tuleb kõrvuti Erkki-Sven Tüüri muusikaga ettekandele Alo Mattiiseni (pildil) looming, ja pühapäeval, 8. augustil kõlab Pärt Uusbergi uudisteose «Laurentsiuse lugu» maailmaesiettekanne.

«Pühalepa muusikafestival on teadaolevalt ainus festival maailmas, kus tõepoolest igal aastal kõlab Erkki-Sven Tüüri looming. Kuna tänavu oleks Alo Mattiisen saanud 60-aastaseks, siis otsustasime teha talle kummarduse. Alo Mattiisen sai laiemalt tuntuks läbi isamaaliste laulude, kuid ta on kirjutanud muusikat väga erinevates žanrites. Nii kõlavadki laupäevasel kontserdil Alo Mattiiseni «Tšellosonaat» (1986) ja «Süit kammerorkestrile» (1990). Ühtlasi seob mõlemat heliloojat see, et aastal 1983 andis Erkki-Sven Tüür just Alole üle ansambli In Spe juhtimise,» rääkis Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.

Elina Nechayeva FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Tartu linna päevaks sündis Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi ooper

Tartu linna päeval, 10. augustil toimub festival Ooperisümbioos 5, mille tarvis kirjutas lühiooperi helilooja Tiit Kikas, laulutekstide autor on Jaagup Kreem. Uudisteose maailmaesmaettekandel astuvad Vanemuise kontserdimajas üles solistid Elina Nechayeva (pildil), Kai Rüütel, Reigo Tamm ja Raiko Raalik, kaastegevad on Pärnu Linnaorkester ja dirigent Kaspar Mänd.