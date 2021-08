Margus Lepa pistab rinda raske haigusega: «Küll ma võitlen – üks meist kahest võidab!»

Margus Lepat on mitu aastat vaevanud kolmiknärvi neuralgia, millega kaasnevad tugevad valusööstud. «Nende valude tõttu on mul kaks korda pilt eest ära läinud,» märkis ta.

2002. aastal läbi aegade parimaks Eesti mängufilmiks valitud «Kevade» Georg Adniel Kiire osatäitjat on neuralgia tõttu ka opereeritud. «Üks noor tohter leidis vea võimaliku põhjuse. Pärast seda operatsiooni oligi tükk aega hea olla, aga nüüd tuleb kõik see jama jälle tagasi,» ohkas Lepa.

Neuralgiad on äkiliselt tekkivad ühe närvi piirkonna valusööstud, mis kestavad sekundeid või minuteid ning esinevad sagedamini kolmiknärvi ning keele-neelu närvi hargnemise alal. Kuigi valu kestab tavaliselt vaid mõne sekundi, on neuralgia haigele ebameeldiv ning avaldub ette hoiatamata, katkestades inimese tegevuse (söömise, lugemise vms).

Välja arvatud harvad juhused, kus põhjuseks on kasvaja surve närvile, ei ole neuralgiate tekkepõhjused teada. «Arst tunnistas mulle ausalt, et ei tea, miks see haigus mul välja lõi,» sõnas ta, lisades, et võitlusvaimu tal jagub.