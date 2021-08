Kultuurifestival SÄRIN pakub lüürilist mustvalget loodust ja valusat dokumentaali

Selle aasta SÄRINa filmiprogrammi on üle ehitatud üles looduse ja inimese seoste peale. Meie kultuur ja inimesed on tugevalt loodusega suhestuvad. Viimasel ajal tundub ühendus küll pigem nõrgenema aga seda enam on vaja meelde tuletada, kust me pärineme ning milline on meie roll ja suhe selle sini-rohelise imesid täis planeediga Maa.