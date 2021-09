Eesti filmikunsti tulevik sõltub nüüd Anneli Otist

«Aasta alguses hõigati ju välja, et eesti filmi baasrahastus suureneb igavesest ajast igavesti seitsmele miljonile eurole. Lõpuks oli lootus mingisugusele stabiilsusele. Aga paar kuud hiljem öeldi, et seda enam ei ole ega tule. Nii ei saa ju asju ajada, see on filmitegijatele kohutavalt frustreeriv ja väsitav,» ütles Moonika Siimets, «Seltsimees lapse» režissöör.