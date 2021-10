Pole raske aimata, mis on kõige selle põhjus. Koroona, mis meie elu juba ligi kaks aastat kammitseb, pole endiselt kuhugi kadunud ning pigem võiks öelda, et järjekordse kriisi lävel olles ei ole lühemas ja pikemas perspektiivis lahtine mitte ainult kultuuri, vaid kogu Eesti ühiskonna tulevik. Mis saab? Kuidas käituda? Milliseid plaane on mõtet teha? Mis on lahendus?