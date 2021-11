Ametisse astub Paide Teatri poolt ellu kutsutud varivolikogu

«Varivolikogu» on Paide Teatri aktsioon, mis algab hetkel, mil kohalike omavalitsuste valimised on lõppenud, valimisreklaamid on tänavatelt kadunud, kõikjal Eestis moodustatakse koalitsioone, esitatakse nõudmisi, otsitakse kompromisse ja kirjutatakse oma nimesid 79 omavalitsuse kuulsusrikkasse ajalukku.

«Varivolikogu» on vari Paide linnavolikogule. See töötab täpselt samas rütmis – kogunemine, arutamine, otsustamine ning vastuste otsimine neile samadele küsimustele, millele vastatakse Paide linnavolikogu saalis. Lihtsalt päev varem. See on kõrvalpilk poliitiliste otsustusprotsesside heinamaale, alternatiiv kehtivale korrale.

«Varivolikogu» lavastusdramaturg Margaret Tilk sõnab, et kuigi Paide varivolikogu tegutseb järjepidevalt järgmise 100 päeva jooksul, toimub iga kuu teatrisaalis varivolikogu istung, kus teatraalsete vahenditega võetakse lahti see, mil viisil saavad ühes kogukonnas mõtetest otsused.

«Neljapäeval esietenduva «Varivolikogu» esimene istung on ühelt poolt varivolikogu esimene avalik kohtumine, kus valitakse endale juht, aga teisalt on see ka teatrietendus, mille jooksul otsitakse laiemalt vastust küsimusele, kuidas kohalikes omavalitsustes volikogud toimivad ning mil viisil valivad erinevad kogukonnad enda etteotsa neid, kelle taha edaspidi koondud.»

Paide Teatri näitleja Johannes Richard Sepping näeb enda rolli «Varivolikogus» teatava triksterina, kes liigub publiku ning varivolinike vahel. «Kuna etenduse ajal toimub varivolikogu istung ning ruumis on peale meie ka 23 varivolinikku, on minu ülesanne olla partner just publikule ning koos nendega mõtestada ja uurida, mis ruumis hetkel toimub. Oluline on see, et ka inimesed, kes ei ole Paides pärit või ei ole eriti kursis sellega, mis siin linnas toimub, mõistaksid laiemalt pilti ning saaksid aru, miks midagi arutatakse ning kus peitub asja iva.»

Aktsioon «Varivolikogu» vältab 100 päeva ning selle jooksul toimuvad kord kuus istungid/etendused ning sellele eelneval pühapäeval arutlusdemokraatia vaimus avalikud komisjoni koosolekud.

«Varivolikogu» on osa Paide Teatri aktsioonide sarjast Paide 3000, mille raames uuritakse ühe linna näitel kunsti ja kogukonna omavahelist suhet. «Varivolikogu» on mõtteline järg 2021. aasta mais toimunud aktsioonile «33 kõnet», mille raames kõlasid Paide keskväljakul 33 õhtul 33 visiooni Eestile.