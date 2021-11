Etendus «Error 403» toimub ühes Valgevene-teemalise aruteluga

Natalia Kaliada ja Nikolai Halezin põgenesid Valgevenest kümmekond aastat tagasi Ühendkuningriikidesse ja elavad siiani pidevate tapmisähvarduste saatel. Praegusest Valgevene olukorrast saab üsna hea arusaama kui vaadata/kuulata praeguseid uudiseid Valgevene ja Euroopa Liidu/NATO piirilt.

Poola-Valgevene piirile jõudsid täna sajad migrandid. FOTO: Kuvatõmmis Poola ametivõimude videost.

«Enne selle aasta kevadet oli kogu Valgevenes käiv olnud minu jaoks kuidagi kaugel ja sürreaalne. Täna on terve Eesti meedia täis kaadreid Valgevene piirist. Aastal 2021. Hirmutav. Ja see on siinsamas. Euroopas. Mitte kusagil kaugel. Inimeludega manipulatsioon riiklikul tasemel!», ütleb Vaba Lava turundus- ja kommunikatsioonijuht Lilian Urba.

Marko Mihkelson lubab rääkida kahest vimasest aastast – mis valgevenelaste kui rahvuse mõttes, südametes ja peades toimub. «Kas tegu on rahvusliku ärkamisega? Kas tegu on millegagi, mis on jäänud liiga hiljaks – arvestades, et Venemaa on vaikselt selle riigi juba annekteerinud või annekteerimas? Mis on Natalia ja Nikolai arvates väljapääs antud olukorrrast?» loetleb Mihkelson võimalikke küsimusi.

Marko Mihkelson lubab rääkida kahest vimasest aastast – mis valgevenelaste kui rahvuse mõttes, südametes ja peades toimub. FOTO: Remo Tõnismäe

«Error 403» on etendus, mis põhineb samanimelisel näidendil, mille on kirjutanud Nikolai Halezin. Näidendi keskmes on Valgevenes 2020. aasta suvel-sügisel aset leidnud sündmused.

Lavastus keskendub rahumeelset meeleavaldajat Aleksander Taraikovski tulistanud märulipolitseiniku saatusele. Dramaturgiline narratiiv on üles ehitatud selle märulipolitseiniku mõtteprotsessi ümber. Tema mõtted kummitavad teda kogu etenduse jooksul – nii perekonnastseenides kui ka suhetes pojaga, aga ka stseenides kaasohvitseridega.

Kogu näidendi jooksul räägib peategelane väga vähe, vastates teistele tegelastele vaid harva, kuid tema teadvuse voog voolab pidevalt, viidates osaliselt James Joyce’i jutustamismeetodile, mida Ulysses laialdaselt rakendatakse.

Praegu Londonis elav Nikolai Halezin oli enne põgenemist peale teatritegemise Valgevenes ka tuntud ajakirjanik ja poliitikakonsultant. FOTO: FOTO: Belarus Free Theatre

«Idee lavastada näidend tekkis kohe mullu augustis, aga ma nimme ei asunud selle kallale ja jätsin üldse dramaturgia selleks hetkeks, sest adusin, et on vaja mõne kuu pikkust reflektsiooni. Muidu oleks oht, et sünnib kiiruga tehtud ja madalakvaliteediline toode. Pärast 10. augustit, kui Aljaksandr Taraikovski tapeti, sain aru, et me räägime palju kangelastest – ehkki nad väärivad veel enam tutvustamist -, aga vähe timukatest: nendest, kes ongi kurjuse taga; kes ongi valgevenelaste jaoks peamised probleemide tekitajad.

Esmalt pidi olema näidend Taraikovskist, aga kui olin teemasse tõngunud, sain aru, et iga timuka taga on inimene, kel on oma isklik lugu, naine, lapsed, armukesed, kolleegid, sõbrad. Nad elavad oma elusid ja tekkis tahtmine seda analüüsida,» rääkis lavastaja Nikolai Halezin enne esietendust Postimehele.

Kui «Error 403» 31. mail Vaba Lavas esietendus, olid kohal lisaks lavastajatele ka Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja.