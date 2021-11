Aprillis jõuavad Eestisse black metali suurkujud UADA ja Afsky

UADA on USA black metal bänd, kelle debüütalbum Devoid of Light ilmus 2016. aastal ja pälvis laialdast tähelepanu oma meisterlike kompositsioonide poolest. Nad on oma lühikese tegutsemisaja jooksul saavutanud palju - avaldanud kolm albumit ning veetnud paar aastat tuuritades territooriumeil, kus paljudel noortel bändidel oleks enda turundamisega suuri raskusi.