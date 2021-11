Koroonaaja teadmatus on suunanud tarbijad pileteid kindlustama

Tarbijale elamuse tagamiseks ja ka sündmuskorraldaja toetamiseks on muutunud ka piletimüügiteenus – Piletilevi turule toodud piletikindlustus hoiab tarbijat ja loob positiivse fooni turu taastumiseks, selgitas Piletilevi Groupi juhatuse liige Jaanus Beilmann.

«Kui aastate jooksul alustasid sündmuskorraldajad piletimüügiga 3-6 kuud enne toimumisaega, siis täna alustavad korraldajad kodumaiste artistide sündmuste müügiga viimasel minutil. Nii on novembri esimese dekaadi seisuga kõik ootel – mida toovad lähinädalad ning kas jõulud tulevad,» selgitas Beilmann.

Ta lisas, et Balti riikide piletimüügist on näha, et suurim mõju ürituste planeerimisele on selgel kommunikatsioonil ja sektori koordineerimisel.

«Leedu teatas juba maikuus, et sündmustele lubatakse suvel ainult vaktsineeritud. Mõningase kriitika ja nurinaga vastu võetud teadmine andis aga Leedu korraldajale selged piirid ja hinnatava tarbijamahu. Nii näitavad Piletilevi Groupi piletimüügid läbi suve kuni oktoobri lõpuni stabiilset tarbimishuvi, mis ei ole hüpanud üles-alla ootamatute piirangute muutmise hirmus isegi hoolimata olukorrast või vaikselt vaibumise märke näitama hakkavast sügisesest nakatumistelainest. Samal ajal iseloomustab Eesti sündmussektori toimimist aktiivne suvi, sh 2019. aasta tasemel juulikuu, kuid alates augusti algusest näitab vibreerivate sõnumite saatel pidevat langustrendi. Teadmatus, otsustamatus ja segane kommunikatsioonivoog hoiab nii korraldajaid kui tarbijaid ebakindlana ka täna,» nentis Beilmann.

Kui 2020. aastal langes piletimüügistatistika üleüldiselt kõigis vanuserühmades 60%, siis sel aastal on aktiivsemad piletiostjad olnud 25-54 vanusevahemikus tarbijad. Jätkuvalt domineerivad ülekaalukalt sündmuste piletiostjate hulgas kõigis vanuserühmades naised.

Balti riikide üleselt näeb Piletilevi, et inimesed, kes on aktiivsemad sündmuskülastajad, on ka koroonaajal vastutustundlikud ning vastutulelikud.

«Sündmuste ära jäämisel eelistatakse varasemast enam oodata, kuni sündmus asendatakse ehk koheselt ei soovita piletiraha tagasi. Sel aastal lõi Piletilevi koos IF Kindlustusega turuolukorrast tingituna juurde ka piletikindlustuse, mis maksab kinni pileti maksumuse, kui piletiomanik ei saa sündmusel näiteks tervislikel põhjustel, sh koroonasse nakatumisel, osaleda. Alates piletikindlustuse võimaluse loomisest on igakuiselt kasvanud ka selle kasutamine,» lisas Beilmann.

«Näiteks septembris, mil hakati juba müüma pileteid 2022. välisartistide kontsertidele, suurenes hüppeliselt ka piletikindlustuse tarbimine. Alates oktoobrist, mil ühiskonna avatuna hoidmine on olnud segase kommunikatsiooniga ja seetõttu mõjutanud korraldajate ning tarbijate kindlustunnet, laiendas Piletilevi piletikindlustust ka alla 20-eurostele piletitele ning suur osa piletiostjatest on hakanud ka neid pileteid kindlustama,» selgitas Beilmann.

«Piletikindlustust ostetakse kõige enam piletitele, mis maksavad keskmiselt 40-eurot või rohkem. Suurema hooga kindlustatakse välisartistide kontserdipileteid – nt Måneskin, Placebo, LP, Passenger, Pet Shop Boys, Imagine Dragonsi sündmuse piletitest väga suur osa on kaetud ka piletikindlustusega. Viimasel kuul on samas suurenenud ka kohalike sündmuste piletikindlustuse arv, sest ajad on segased ning kindlustunnet on tarvilik juurde saada,» nentis Beilmann.

«Kultuuri- ja meelelahutusürituse piletite kindlustamise võimalus annab piletiostjale kindlustunde piletite eelmüügist ostmiseks ja loob sellega ka positiivse fooni turu taastumiseks,» rõhutas Beilmann.

Uue-maailmaolukorra tõttu kaaluvad tarbijad piletiostu põhjalikumalt ette ning kindlustavad oma pileteid. Samal ajal teevad korraldajad kõik selleks, et luua turvalist sündmus-keskkonda ja panustada ühiskonna avatuna hoidmisesse.