Täna õhtul esineb Svetas kultusbänd Lebanon Hanover

Larissa Iceglass ja William Maybelline on kui tänapäeva romantikud, kes võtavad hulganisti inspiratsioon nii romantismiaja luuleklassikust William Wordsworthist, juugendi esteetikast, inglise rannajoontest ja metsatukkadest kui ka urbanistlikust Berliinist. Lebanon Hanover on kahe sooja südame jäine vastus nende jaoks võõrdunud maailmale, mille vastu mässatakse radikaalse ja introspektiivse kurbusega. Saksa tüdruk ja inglise poiss vokaalidel, teraval kitarril ning vetruval bassil — see on Lebanon Hanover.