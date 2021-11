Kultuuri lühiuudised

Ilmunud on romaanivõistlusel esikoha pälvinud teos

Ilmunud on Eesti Kirjanike Liidu 2021. aasta romaanivõistlusel esikoha pälvinud Loone Otsa teos «Armastus». Loone Ots on Eesti folklorist, õpetaja, kirjanik ja poliitik. Ta on kirjutanud peamiselt Eesti ajaloo ja kultuuriloo ainetel 45 näidendit, mida nimetab ise kultuuriloolisteks fantaasiateks. Ajalooline romaan «Armastus» räägib mehe armastusest naise ja naise armastusest mehe vastu, perekonnasisesest armastusest, aga ka kirest, sõprusest ja ligimesearmastusest selle piibellikus tähenduses ning lõpuks tarkusearmastusestki. Raamatu tegevus toimub 1942. aastal, kui Saksa okupatsioonivõimud on hävitanud kõik Eestisse jäänud juudid.