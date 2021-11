Tallinnas esineb avangardistliku black metali fenomen Gaerea

Gaerea on black metal kvintett Portugalist, mis sündis 2016. aastal, kui bänd avaldas oma esimese väljaande - eponüümse EP. See pälvis olulist tähelepanu rahvusvahelistelt meediaväljannetelt ning juba 2018. aastal avaldas Gaerea albumi «Unsettling Whispers». Oma lühikese tegutsemisaja jooksul on bänd tuuritanud Hiinas, Euroopas ning esinenud mitmetel olulistel festivalidel.