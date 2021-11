Betti Alveri kirjandusauhind põhineb Betti Alveri testamendis avaldatud soovil, mille järgi auhinnatakse hingedepäevast hingedepäevani aasta jooksul ilmunud tähelepanuväärseima eestikeelses luules või proosas kirjutatud esikteose autorit. Arvesse tulevad ka autorid, kes on varem üllitanud mitteilukirjanduslikke või draamateoseid ning need, kes on varem avaldanud teistes keeltes. Sel aastal anti preemia välja 26. korda.