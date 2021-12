Kultuuri lühiuudised

Tuntud staarintellektuaal tuleb Eestisse esinema

Tuleva aasta 22. juunil esineb Saku suurhallis tunnustatud kliiniline psühholoog professor Jordan B. Peterson (pildil), kelle raamatut «Elu 12 mängureeglit. Vastumürk kaosele» on üle maailma müüdud rohkem kui neli miljonit eksemplari. Jordan B. Peterson on sündinud 1962. aastal, ta töötab psühholoogiaprofessori ja kliinilise psühholoogina Toronto ülikoolis. Ta on aidanud oma patsientidel toime tulla depressiooni, obsessiiv-kompulsiivse häire, ärevuse ja skisofreeniaga ning on pidanud palju loenguid Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Peterson on koos oma õpilaste ja kolleegidega Harvardis ja Toronto ülikoolis avaldanud üle saja teadusartikli, mis on muutnud tänapäevast arusaama isiksusest.