Kultuuri lühiuudised

Peetakse Ilmar Laabani juubelikonverentsi

Eesti Kirjandusmuuseumis toimub täna ja homme Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents «Luule on ülev ehmatus. Ilmar Laaban 100». Konverents on pühendatud Rootsis elanud eesti luuletajale ja häälutajale Ilmar Laabanile (pildil), kelle sünnist möödub 11. detsembril 100 aastat. Peaesinejad on luuletaja ja kultuuriteoreetik Hasso Krull, kes räägib teemal «Kujutluse poliitika. Ilmar Laaban ja tuhandeaastane traditsioon», ning muusikateadlane Kerri Kotta, kelle teemaks on «Kõlalised teisendused ja kõlaruumid». Konverents on reaalajas jälgitav ka Eesti Kirjandusmuuseumi kodulehe kaudu.