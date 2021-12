Kes on kaheksas Eesti superstaar?

«Eesti otsib superstaari» kaheksanda hooaja tulemus pole eriline üllatus: Alikat peeti üsna algusest peale saate favoriidiks. End juba varem mitmel laulukonkursil, sealhulgas üheksa-aastaselt Venemaal 10 000-pealise publiku ees tõestanud tüdruk on ehe näide juba väljakujunenud, eneseteadlikust, maailmatasemel artistist, kelle repertuaarivalik on kaalutletud ja teadlik – Alika teab, mis tema tämbri ja vokaalse võimekusega kõige paremini ühtib. Hooaja jooksul on vaataja näinud Alikat ka tema kõige töökamast ja edasipüüdlikumast küljest ja pideva edasipürgijana on ta end nädalast nädalasse tõestanud erakordselt musikaalse inimesena.