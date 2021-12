Valitsuse otsusega määrati, et 31. detsembrist 2. jaanuarini ei kehti kultuuri- ja meelelahutusasutustele kellaajalised piirangud. ­Aastavahetusel piirangutele erandi tegemist ­põhjendas valitsus sellega, et pidu peavad inimesed igal juhul, mistõttu ei ole ­mõeldav öelda inimestele, et aastavahetus algab tänavu tund või kaks varem. Mida aga ette võtta ja kuhu minna? Kultuuritoimetus teeb ülevaate suurimatest üritustest ja pidudest üle Eesti.