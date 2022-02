Veneetsia biennaali peanäitusel osaleb tänavu ka Eesti klassik

Veneetsia biennaali peanäituse kuraator on Cecilia Alemani ning see peanäitus kannab nime «Unenägude piim» – pealkirja on suurnäitus saanud tuntud sürrealisti Leonora Carringtoni teoste järgi. Alemani sõnul uurib tema suurnäitus ennekõike kolme asja: «kehade representatsioon ja nende metamorfoosid; inimeste ja tehnoloogia vaheline suhe; ühendus kehade ja planeedi Maa vahel». Näitusel saab olema rohkem kui 1000 kunstiteost.