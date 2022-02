Suri multiinstrumentalist ja King Crimsoni asutajaliige Ian McDonald

McDonaldi esindaja kinnitas muusiku surma, lisades, et McDonald «suri rahulikult 9. veebruaril 2022 oma kodus, New Yorgis, ümbritsetuna oma p

erekonnast», vahendab ajakiri Rolling Stone. Ian McDonaldi poeg teatas Facebooki vahendusel, et põhjuseks oli vähk.

McDonald oli tuntud kui üks progressiivse roki võtmearhitekte, kes mängis ansamblis King Crimson nii saksofoni kui ka klahvpille ning oli üks ansambli ikoonilise 1969. aasta debüütalbumi «In the Court of the Crimson Kingi» kaasautoreid. Ian McDonald talletas end rock-muusika ajalukku plaadi avalooga «21st Century Schizoid Man», kus kõlas McDonaldi metsik alt-saksofoni soolo, mida ta esitas samal aastal ka suurel kontserdil Londoni Hyde Parkis. Ta lahkus King Crimsonist enne aasta lõppu, liikudes edasi duoprojekti koos Crimsoni trummari Michael Gilesiga.