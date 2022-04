Suri «Aladdinist» tuntud koomik Gilbert Gottfried

Gilbert Jeremy Gottfried sündis 28. veebruaril 1955 Brooklynis New Yorgis. 15-aastaselt hakkas Gottfried lavakoomikuna New Yorgis esinema ja tõmbas endale ruttu tähelepanu. 1980. aastal pääses Gottfried põgusalt hittsarja «Saturday Night Live» koosseisu, kus koomik ei saanud küll sketšides särada, ent sellele järgnes pikk karjäär filmides ning sarjades.

«Raske südamega teatame, et meie armastatud Gilbert Gottfried suri pärast pikka haigust. Lisaks sellele, et tal oli komöödiamaailmas kõige tuttavam hääl, oli Gilbert imetore abikaasa, vend, sõber ja kahe lapse isa. Kuigi täna on meie kõigi jaoks kurb päev, naergem kõik Gilberti auks nii kõvasti kui võimalik,» kirjutas Gottfriedi pere Twitteris.