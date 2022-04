Kultuuri lühiuudised

Ilmus Erkki Koorti krimiromaan võitlusest Vene spioonidega

Ilmunud on Erkki Koorti krimiromaan «Koidik surnud postkastis», mis räägib võitlusest Venemaa spioonidega 1990ndate Eestis. Raamat põhineb osaliselt tõestisündinud juhtumitel ning selle tegelaste prototüüpideks on päris kurikaelad ja päris kangelased. Siiski ei ole tegemist autobiograafia ega ka kapo kroonikatega. Erkki Koort on julgeoleku valdkonnas töötanud üle 25 aasta ning olnud erinevatel ametikohtadel kapos ja siseministeeriumis. Varem on Koort avaldanud kolmest romaanist koosneva ajaloolise triloogia, mille tegevus toimub 14. sajandi Tartu piiskopkonnas. Triloogia eest pälvis Koort möödunud aastal ka Bernhard Kangro kirjandusauhinna.