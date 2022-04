Muuseumiöö tuleb taas ja kutsub seekord unistama

Muuseumiöö soovib tähelepanu juhtida kultuurivaldkonna jätkusuutlikkusele. Muuseumiöö identiteedi osa on küll olnud tasuta sissepääs, kuid 2022. aasta Muuseumiööl maksab pilet igas muuseumis 1 euro külastaja kohta. Muuseumiöö pilet on selleks, et öö eriprogramme, ekskursioone, kontserte, etendusi ja töötubasid korraldavatele muuseumidele pisut rohkem tuge pakkuda. Siiski on ka sel aastal mõned muuseumid avanud oma uksed tasuta.