TIKS tähistab algavat juubeliaastat peoga Fotografiskas

Lisaks pidude korraldamisele on TIKS viimased neli aastat ka plaadifirmana tegutsenud. «Plaadifirma tekkis pooleldi vajadusest ja pooleldi soovist ning huvist, et kas on võimalik plaadifirmat pidada ja kas vinüülide väljaandmise aeg on taas käes,» räägib Ehala.