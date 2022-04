Traagilise saatusega Ukraina solistide kammerorkester jõuab Eestisse

Ukraina juhtiva kammerorkestri Kiievi Solistid lugu on erakordne. Nende kontsertreis Itaalias algas 23. veebruaril, päev enne Ukraina sõda. Koju tagasi nad enam ei pääsenud ning muusikud pole sellest ajast peale oma lähedasi näinud. Nii on orkester otsekui kodutuna reisinud mööda Euroopa kontserdilavu, jutustades läbi muusika oma kodumaa lugu.

«Keeruline on hetkel kõiki emotsioone sõnadesse panna… Meie pered on jäänud Ukrainasse, kuid oleme nendega igapäevaselt ühenduses,» rääkis kammerorkestri kunstiline juht Anatoli Vassõlkivskõi. «Meie töö on hetkel keeruline, kuid me musitseerime. Muusika aitab ning hetkel on meie peamine kohus hoida elus Ukraina kultuuri. Me mängime rahu nimel.»