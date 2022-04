Selgusid konkursi «Noor Helilooja 2022» võitjad

Konkursi vanema vanusegrupi peapreemia «LHV noor helilooja 2022» läks jagamisele kahe autori vahel. Žürii kõige kõrgema tunnustuse pälvisid Érik Rauk teose eest «Zwei Geschichten» flöödile, fagotile ja klaverile ning Patrik Sebastian Unt samale koosseisule kirjutatud teosega «Fragmentation». Preemiaga kaasneb võimalus kirjutada teos festivalile Eesti Muusika Päevad.

Nooremas vanusegrupis pälvis Selina Feklina «LHV tulevikulootuse» nimelise esimese preemia flöödile, fagotile ja klaverile kirjutatud teose «Kelt» eest.

Vanema vanusegrupi kolmanda koha tunnustuse sai Lisanna Laansalu teosega «Tuleriida karjed». Nooremas vanusegrupis pälvisid «LHV tulevikulootuse» nimelise II preemia Georg Jakob Salumäe («Et kestaks…») ja III preemia Hele-Riin Raun («Kuuliblikad»).

Žüriiliikmete hinnangul paistis vanema vanusegrupi esikolmik silma küpse muusikalise mõtlemise ja viimistletud partituuri poolest. Érik Rauki teoses oli ekspressiivsust ja oskuslikku materjalikasutust, Patrik Sebastian Undi loos sisemist liikumist, mis pani kuulama. «Noorema vanusegrupi lood olid kõik võrdselt tugevad tööd, võidulugu «Kelt» paistis silma kauni meloodilise ja harmoonilise materjali poolest, mis olid põimitud tervikuks,» lisab Maria Kõrvits.

Vanemas vanuserühmas leidis eraldi äramärkimist Gregor Kulla teos «Compression», mis žürii hinnangul torkas silma oma professionaalse, detailse ja läbimõeldud noodi vormistuse poolest, sealjuures oli tegemist käsitsi kirjutatud noodiga. Kuna partituur on oluline vahendaja helilooja ja interpreedi vahel, siis on žürii sõnul tore näha, et noored heliloojad süvenevad ja võtavad aega, et noot oleks selge ja detailne ning professionaalne.

Klassikaraadio eripreemia pälvis Hele-Riin Raun teosega «Kuuliblikad».

Maria Kõrvits võtab žürii muljed kokku nii: «Finaalkontserdil kõlanud lugude põhiaineseks oli looduslüürika, aga ka inimese sisemised protsessid ja nende põimumine. Kirjutatud lood olid siiski eriilmelised ja seekordsele veidi ebatraditsioonilisele koosseisule oli osatud oskuslikult kirjutada. Noortes heliloojates on küpsust ja potentsiaali. Žürii jaoks kerkisid esile selgema dramaturgiaga ja vormiga teosed. Julgustaksime noori heliloojaid eksperimenteerima ja looma selgemat vormi.»

Érik Rauk õpib Tallinna Muusikakeskkoolis viiuli erialal (õp Niina Murdvee) ning tegeleb aktiivselt ka heliloominguga. Patrik Sebastian Unt on lõpetanud Rapla Muusikakooli klaveri erialal. Heliloomingut on õppinud eelkõige iseseisvalt, hetkel omandamas Eesti Lennuakadeemias õhusõiduki juhtimise eriala. Selina Feklina õpib Viljandi Muusikakoolis ning tema loomingu juhendaja on Tonio Tamra.

Vanema vanuserühma finalistid olid Kertu Katriin Kotkas, Gregor Kulla, Lisanna Laansalu, Joosep Ottokar Oja, Brita-Liis Oruste, Érik Rauk, Mariann Raun, Tarmo Univer, Patrik Sebastian Unt ja Joosep Vall, nooremas vanuserühmas Selina Feklina, Hele-Riin Raun ja Georg Jakob Salumäe.

Teosed kandis finaalkontserdil ette ansambel koosseisus Maria Jönsson (flööt), Kadri Rehema (vioola), Jorma Toots (klaver), Stefan Kerstan (fagott) ja Hanna-Ingrid Nurm (kontrabass).

Konkursi preemiad on välja pannud LHV ning festivali partnerid on ERSO ja Eesti Heliloojate Liit. Vanema vanusegrupi võitjatele on auhinnaks rahalised preemiad ning noorema vanusegrupi võitjad saavad kinkepiletid ja meened korraldajatelt ja partneritelt.

Konkursi lõppkontserdi kandis üle Klassikaraadio, kõik finaalkontserdil kõlanud teosed jäädvustatakse Eesti Rahvusringhäälingu heliarhiivi.