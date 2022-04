Täna algab Narvas esimene Õiglase disaini nädal

Õiglase disaini nädala korraldaja loomekeskuse OBJEKT juhi Jana Budkovskaja sõnul on esmakordselt toimuva sündmuse eesmärk tutvustada rohepöörduga kaasnevaid uusi võimalusi ja käega katsutavat tulemust. «Õiglane inimese ja loodusega arvestav disain ja majandus on eeskätt vastutustundlik. Täna me teame, et selleks on ressursside ringluskasutusse suunamine, ehk ringmajandus.