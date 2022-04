Jõgeval selgitatakse välja parimad koolinoorte vokaalansamblid

Ansamblite konkurss avatakse kell 11 Jõgeva Kultuurikeskuses. Sealsamas toimuvad ka konkursikontserdid. Kell 11:30 algaval konkursil on võistlustules kahe noorema vanuserühma, 4.–5. ja 6.–7. klassi ansamblid, kell 14:30 jõuab järg 8.-9. klassi ansamblite kätte ning gümnaasiumiastme ansamblite mõõduvõtt algab kell 15:30. Gümnaasiumiastme kontserdil astub üles ka üks natuke vanemate lauljate kooslus: Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ansambel.

«Kui vahepeal oli meil päris mitmel aastal eraldi konkurss kuni 26-aastaste noorte ansamblitele, siis seekord me seda ei teinud. Aga me ei tahtnud ka Otsa-kooli noori ukse taha jätta, kui nad osaleda soovisid,» sõnas muusikapäevade käivitaja ja peakorraldaja, Jõgevamaa Gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja.

Ansamblite etteasteid hindab muusikaasjatundjatest žürii ehk Suur Kõrv. Sel ajal, kui nemad pärast konkursikontserte otsuseid teevad, pakuvad noortele ansamblilauljatele meelelahutust Viljandi Jakobsoni kooli balletistuudio ja rahvusooperi Estonia poistekoori meeskvintett.

Viljandi noored toovad näha Alo Mattiiseni risotooriumi ehk nalja-oratooriumi «Näärmed» põhjal loodud tantsulavastuse (etendus algab kell 18). Selles tegutsevad samad tegelased, kes Mattiiseni natuke tuntumas risotooriumis «Roheline muna».

Estonia poistekoori meeskvintett (nende kontsert algab 18:30) peaks aga Alo muusikapäevade publikule üsna tuttav olema: nad on suisa kahel korral võitnud vokaalansamblite konkursi peapreemia. Tänavused laureaadid ja peapreemia saaja kuulutatakse välja laupäeva õhtul kell 19:30 algaval pidulikul lõpetamisel.

Seekordsele ansamblite konkursile lisab pidulikkust järjekorranumber: parimad ansamblid selgitatakse Jõgeval välja 25. korda. Õigupoolest oleks pidanud sellise järjenumbriga konkurss toimuma möödunud aastal, ent siis otsustati muusikapäevi koroonaviiruse leviku tõttu mitte pidada. «Ülemöödunud aastal jõudsime Alo päevad napilt enne koroonapiirangute kehtestamist ära pidada, möödunud aastal nii hästi ei läinud,» märkis Maret Oja.

Ka tänavu tehti otsus, et konkurss ikka toimub, alles veebruaris. See jättis kindlasti oma jälje osalejate arvule: võrreldes tippaastatega on võistlevaid ansambleid oluliselt vähem. Eriti olulisel määral on vähenenud gümnaasiumiastme ansamblite hulk. Osalt on see ka haridusreformi tulemus: gümnaasiume on kogu Eestis vähemaks jäänud.

Väiksem osalejate arv võimaldab konkursi läbi viia ühe päeva jooksul: varem on see alati kaks päeva kestnud. Ühele päevale tuli üritus koondada ka sellepärast, et Jõgeva põhikooli Piiri tänava õppehoone pole hetkel majutuskohana kasutatav: selle kolmandal korrusel käib remont.

1997. aastast Jõgeval toimunud koolinoorte ansamblite konkurss on jätnud märkimisväärse jälje eesti muusikalukku, sest sellel on aastate jooksul üles astunud paljud praegused eesti muusika olulised tegijad. Konkurss on olulisel määral tõstnud ka noorte ansamblilaulu taset.

«Võrreldes algusagadega, mil asju tuli ajada paberkirju saates ja lauatelefonile helistades, on konkursi korraldamine lihtsamaks muutunud. Ka kogemusi on juurde tulnud: iga korraldusmeeskonna liige juba teab, mida ta tegema peab,» ütles Maret Oja ja lisas, et muusikapäevade konkursi- ja muudest kontsertidest on osa saama oodatud kõik muusikahuvilised.