«Apteeker Melchiori» vaatajanumbrid põrmustasid senise rekordi

Produtsent Tanel Tatteri sõnul näitab «Apteeker Melchiori» avanädala vaatajanumber, et üle pika aja liigub Eesti film taas 100 000 vaataja suunas. «Viimaste aastate edukaim kodumaine film «O2» tõi avanädalavahetusel kinno üle 15 000 vaataja. Teise koha omanik on «Soo», mida käis avanädalavahetusel vaatamas ligi 14 000 inimest. «Apteeker Melchiori» vaatajaskond oli kaks korda suurem.»

Tatteri hinnangul võib avanädalavahetuse tulemuse alusel prognoosida, et Eesti inimeste kinoskäimise tarbimisharjumus on taastumas ja «Apteeker Melchior» toob inimesed taas üle Eesti asuvatesse kinodesse, millel on tulnud seljatada paar väga keerulist aastat.