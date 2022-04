Uuring näitab, et kultuur hoogustab aina enam majandust

«Loomemajandusel on tähtis roll Eesti kultuuri säilitamisel ja edendamisel. Nagu värske uuring välja toob, annavad kultuur ja looming aina enam olulist lisaväärtust ka meie majandusele, panustades rahvusvahelistumisse ning eksporti,» rääkis kultuuriminister Tiit Terik. «Loomingu kaudu saame muu hulgas kujundada Eesti mainet välisturgudel ning edendada turismi. Loomemajanduse valdkond on oluline töökohtade ja heaolu looja ning suurendab ühiskonna sidusust,» lisas ta.

Värske uuring kajastab, kuidas on aastatel 2015–2019 muutunud Eestis loomeettevõtete arv, müügitulu ja töötajate arv ning milline on sektori eksporditulu ja olulisus Eesti majandusarengus. Esmakordselt analüüsiti ka tööjõukulusid ja kasumlikkust, mis võimaldab täpsemalt arvutada loomemajanduse sektoris toodetavat lisandväärtust.

«17 aastaga, mil loomemajanduse sektori majandusarengut oleme jälginud ja analüüsinud, on väga palju arenenud kultuurivaldkonna töötajate ettevõtlusoskused. Paranenud on koostöö loomemajanduse eri valdkondade ettevõtete vahel, aga ka muude majandusharude ettevõtetega. Samas on loomemajandussektori kasv olnud aeglasem kui üldine Eesti majanduse areng – sektoris loodud lisandväärtus on 2,2 protsenti Eestis toodetud sisemajandus kogutoodangust,» ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.