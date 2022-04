Tartus algavad Supilinna päevad

Kuupäevadel 20.-24.04 on aadressil Emajõe 3 avatud Supika proovibaar, mille eesmärgiks on katsetada, kuidas baar sobituks tänapäeva Supilinna keskkonda ja kuidas see vastu võetakse. Samuti vaadeldakse, kuidas Supilinna baar mõjutaks kogukonda ja linnaruumi. Proovibaaris on avatud Supilinna fotokonkursi näitus parimatest töödest, samuti on kavas täienev kultuuriprogramm. Baari eestvedajateks on Ula baari seltskond, kellest paljud on ise supilinlased. Info Supika Proovibaari Facebooki lehel.