Kumus näeb rassismiteemalist dokumentaalfilmi

Väärtuslikku maatükki tahab ära osta Hiina kaevanduskompanii, aga Mustafe haistab, et pinna all on peidus rohkem, kui hiinlased maksta tahavad. Ta võtab kaasa oma perekonna ja üritab ise kaevandamist alustada, mis ei lähe aga sugugi libedalt. Ka tema Soomes sündinud lastega on probleeme, sest Somaalimaa mahajäämuse ja dogmaatilise usuga on raske harjuda.