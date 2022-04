Vaba Lava sõidab Leetu külalisetendusi andma

Antud programmi kuraatoriks oli Leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius. Kahe hooaja kuraatoriprogrammi teemaks oli «Murranguaja inimesed», mille fookuses olid aastad 1989-2019 ning Baltimaad ja nende lähinaabrid: Venemaa, Valgevene ja Ukraina. Just sellistes geograafilistes ja ajalistes piirides soovib Vaba Lava teatrikunsti vahendeid kasutades uurida inimeste saatusi.

«Marius Ivaskevičius valis oma programmist kolm lavastust ja kutsus meid külla. Eesti teater pole ammu nii suurelt Leedus käinud ja nüüd on Vabal Laval suurepärane võimalus eesti teatrit Baltimaades tutvustada. Sellel nädalal on meie päralt Oskars Korsunovase juhitav Leedu Rahvusteater. Eesti hea teater ei saa jääda ainult Vaba Lava seinte vahele, sel kevadel on ees veel etendused Lätis, Belgias ja Horvaatias,», kommenteerib Vaba Lava juht Märt Meos.