President Karis avab Veneetsia kunstibiennaalil Eesti rahvuspaviljoni

Koos riigipeaga on Eesti paviljoni avamisel kultuuriminister Tiit Terik.

President Karis külastab ka teiste riikide paviljone, biennaali peanäitust Arsenale näitusealal ning Ca'Pesaro moodsa kunsti muuseumit, et arutada koostöövõimalusi Eesti kunstnike tööde väljapanekuks tulevikus.

Hollandi Mondriaani Fond kutsus Eestit külalisena oma näitusega Rietveldi paviljoni, Giardini pargi südamesse. See on paviljonide arvu, ajaloo ja põhinäituse tõttu kõige külastatavam biennaali toimumispaik ning seetõttu on Eestil oodata senisest suuremat tähelepanu.