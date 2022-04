Kauaoodatud kodumaine põnevik linastub HÕFFi võistlusprogrammis

«Mul on hea meel, et kaks aastat tagasi sündinud idee panna HÕFFil omavahel mõõtu võtma ka kodumaised žanrifilmid, on saanud ilusa hoo sisse,» selgitab festivali juht Helmut Jänes. «Tänavu on üks kuuest võistlustulle astuvast filmist Jaak Kilmi lavastatud põnevik «Tagurpidi torn». HÕFFil on au olla üks esimesi kohti, kus närvikõditavat seiklusfilmi suurel ekraanil koos filmitegijatega näha saab ja ootame põnevusega, kuidas seda nii festivali publik kui Eesti filme hindav Haapsalu noortežürii vastu võtab.»