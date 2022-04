Pöörane Netflixi seriaal jätkub värske hooajaga

Sarja loojad Natasha Lyonne, Amy Poehler ja Leslye Headland on kinnitanud, et kuigi pööraste ajamanipulatsioonide ümber keerlev avahooaeg töötas tervikliku iseseisva loona, oli neil huvi Nadia lugu jätkata. Seriaalil on siiani olnud suur vaatajaskond. Ühtlasi võitis «Russian Dolli» esimene hooaeg kolm Emmy auhinda.