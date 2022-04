Lastest rääkiv Eesti film jõuab Tšehhi publiku ette

Peeter Sauter on Sirbis kirjutanud filmi kohta nii: «Kirjanduses öeldakse vahel, et tuleb kirjutada teemal, mida tunned ja tead. Katrin Tegova ongi kirjutanud lihtsa, ometi valusa filmikese teemal, mida tajub ja mille on läbi elanud. Ehk on see üks põhjusi, miks on tal õnnestunud jääda lihtsaks ja vältida suuri sõnu või kistud kujundeid.»